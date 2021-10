Allegri guarda già al futuro: "Pari pesante, adesso bisogna vincere col Sassuolo"

La Juventus conquista il pari quasi allo scadere contro l'Inter grazie al rigore trasformato da Paulo Dybala, raggiungendo la Lazio a quota 14 punti in classifica.

Al termine del match di San Siro, Massimiliano Allegri ha analizzato la prestazione dei suoi e alcuni episodi della gara.

"Quanto pesa questo pareggio? Pesa molto: dopo il goal del pareggio ci sono state alcune occasioni in cui non abbiamo chiuso l'azione e sono situazioni in cui si può fare meglio".

"Bisognava fare una prestazione del genere: il punto è un punto importante perché manteniamo l'Inter a tre punti. Continuiamo la striscia positiva e proveremo a rosicchiare qualche punto prima della sosta. Adesso bisogna vincere assolutamente contro il Sassuolo".

"Se il cambio di Bernardeschi ci ha fatto prendere goal? Sono casualità: ha detto di aspettare un attimo e io ho aspettato. Poi in dieci si poteva anche non prendere il goal. Però la partita è stata corretta".

"La mancanza di fiducia? Dipende dalle prime tre partite, in cui abbiamo lasciato otto punti su nove, e ci hanno condizionato: bisognava ripartire dalle basi, e la base è la fiducia".

"Kaio Jorge? E' sveglio, a calcio sa giocare, capisce dove deve andare, sa smarcarsi: è entrato bene e ha personalità. Poi è giovane e incosciente e questa è una bella cosa".

"Arthur? Ha qualità di palleggio, è importante: poi c'è un problema. Bentancur da mezz'ala sinistra è storto: ci sono dei destri che a sinistra fanno fatica a giocare, e ho lo stesso problema con McKennie".