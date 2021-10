Allegri come col Carpi nel 2015: via la giacca in Verona-Juventus

Come in Carpi-Juventus del 2015, Massimiliano Allegri si sfila la giacca con veemenza durante il match perso dai bianconeri al 'Bentegodi'.

Massimiliano Allegri lo ha rifatto: via la giacca in piena trance agonistica. Era successo nel 2015 in Carpi-Juventus, è accaduto di nuovo durante il match che i bianconeri hanno perso 2-1 sul campo del Verona.

L'allenatore livornese, alle prese con una sfida che ha visto e vedeva soccombere i suoi al 'Bentegodi' sotto i colpi del Cholito Simeone, in preda all'adrenalina dei 90 minuti si è sfilato con veemenza il cappotto indossato sopra alla camicia bissando l'episodio avvenuto a Modena 6 anni fa.

Allora, al 'Braglia' - stadio che ospitava i match casalinghi del Carpi - Allegri diede vita ad uno scatto d'ira per un errore della propria squadra negli scampoli finali della sfida vinta poi 3-2 dalla Juventus.

"Entrò Lichsteiner che fece uno stop al contrario dentro l’area, prese una traversa e mi tolsi la giacca - racconterà il tecnico a 'Sky' lo scorso marzo - Sono stato inca**ato per due ore".

Stavolta l'esito è stato sfavorevole a Max e a Madama, uscita sconfitta dal 'Bentegodi' rimediando un passo falso che fa il paio col ko di mercoledì contro il Sassuolo e certifica il momento per nulla semplice dei piemontesi.