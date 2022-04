Allegri risolve i dubbi di formazione: "Dybala e Alex Sandro giocano, recuperato Zakaria"

Il campionato della Juventus riparte dal big-match contro l'Inter, gara cruciale per entrambe le formazioni. In caso di vittoria, infatti, la squadra di Allegri si porterebbe momentaneamente a +2 sui nerazzurri che però devono recuperare la partita contro il Bologna.

Il tecnico livornese, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato il Derby d'Italia parlando anche della condizione dei singoli.

"Vedremo come arriva la squadra, domani dobbiamo giocare questa bella partita. Abbiamo recuperato Chiellini, che era già rientrato, Bonucci verrà in panchina, ma è indietro. Zakaria recuperato insieme ad Alex Sandro. Se partono titolari? Alex Sandro titolare, Zakaria devo decidere. Bernardeschi ha recuperato e sta meglio: potrebbe essere tra i titolari anche lui".

Tra i titolari giocherà anche Paulo Dybala, stando a quanto spiega Allegri.

"Risolviamo i dubbi: domani Dybala gioca. Abbiamo avuto un confronto con la società: io ho esposto le mie idee, la società le sue, poi si trova l'unità d'intenti. Non credo che sia il primo caso di calciatore che cambia società: non c'è solo lui, ci sono altri in scadenza. In questo momento bisogna rimanere concentrati sul finale di stagione. Dybala all'Inter? Già non faccio il mercato alla Juventus, ma do solo indicazioni alla società. Se mi volete far fare il mercato dell'Inter esageriamo".

Partita da non sbagliare, quella contro l'Inter: Allegri, come al solito, non pensa alla corsa Scudetto".

Quando ci sono queste partite è difficile dire se ci sono favorite: per noi domani dovrà essere una bellissima serata di calcio e di sport. A noi serve per continuare il percorso che abbiamo iniziato per consolidare il quarto posto. Il confronto con Inzaghi? Lui è più fortunato nelle partite secche, speriamo che stavolta sarò più fortunato io. Se l'Inter domani sbaglia dice addio alla corsa Scudetto? Non giochiamo per far perdere l'Inter".

L'allenatore bianconero, poi, ha spiazzato i giornalisti che gli hanno chiesto alcuni spunti di formazione.

"Danilo a centrocampo? Non so ancora la formazione che schiererò, ma difficilmente Danilo giocherà a centrocampo: sarà un dispiacere lasciar fuori qualcuno domani. Morata e Cuadrado entrambi titolari? Se domani qualcuno indovina la formazione è perché gliela dicono. Domani è impossibile indovinarla".

In occasione di Juventus-Inter all'Allianz Stadium sarà presente anche Carlos Tevez, al suo ritorno a Torino dal 2015.

"Tevez allo Stadium? Sono contento di vederlo domani sera perché è stato un giocatore straordinario per la Juventus e per il calcio mondiale. E' stato un campione: ho allenato tanti campioni e quando li ritrovo mi emoziono sempre perché sono stati talmente bravi che mi hanno lasciato tanto".