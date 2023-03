Maksimovic rivela: "Allegri a Napoli nel 2021 in caso di qualificazione Champions"

Il difensore serbo ha lasciato Napoli due anni fa, proprio in seguito al mancato quarto posto: "Allegri aveva chiesto il mio rinnovo".

23 maggio 2021. Il Napoli di Rino Gattuso pareggia l'ultima e decisiva gara contro il Verona, perdendo il posto nella Champions League successiva. Fuori dalla maggiore competizione europea, gli azzurri punteranno su Luciano Spalletti, autore attualmente di una magica stagione che potrebbe riportare lo Scudetto dopo più di trent'anni. Inizialmente, però, a sedersi sulla panchina della formazione partenopea doveva essere Max Allegri.

Ad evidenziarlo è Nikola Maksimovic, ex difensore del Napoli che ha lasciato gli azzurri proprio nell'estate post mancata qualificazione in Champions. Per il giocatore serbo, infatti, a generare l'addio ad Allegri era stato proprio il quinto posto alle spalle della Juventus.

Juventus nella quale Allegri è poi tornato proprio nel 2021, mentre Spalletti ha preso la via di Napoli. Maksimovic invece saluta gli azzurri in virtù del mancato rinnovo contrattuale. Quello che secondo il difensore sarebbe potuto avvenire con la qualificazione in Champions League e l'attuale mister bianconero.

"In quel momento fossimo andati in Champions sarebbe arrivato Allegri come allenatore" confessa Maksimovic a TMW. "E so tramite alcune persone che lui aveva chiesto il mio rinnovo. Poi non so come sarebbe andata nella realtà, a me dissero così".

Subito dopo l'addio di Gattuso, si era effettivamente parlato del possibile arrivo di Allegri: indiscrezione poi spazzata via dalla firma di Spalletti, che lasciò il collega riprendersi la panchina della Juventus dopo il biennio di pausa senza calcio.

Per Maksimovic - attualmente svincolato - l'estate del 2021 ha invece fatto rima con l'approdo al Genoa, società dalla quale si è separato dopo appena una stagione.

Sia Allegri che Spalletti sono come noto attualmente sulle panchine in cui sono approdati nel 2021: quel pareggio di Verona ha cambiato la storia.