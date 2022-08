Allarme Covid nel Venezia: 13 positivi nel club lagunare

Emergenza Coronavirus in casa della formazione di Javorcic che domani debutta in Coppa Italia: sono 13 i tesserati che hanno avuto un tampone positivo

Alla vigilia del debutto in Coppa Italia e ad una settimana dal via del prossimo campionato di Serie B non giungono buone notizie in casa Venezia.

All'interno del club lagunare, infatti, si sono registrati ben tredici casi di positività al Covid-19.

"In data odierna il Venezia FC comunica che 13 tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19.



Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in isolamento nell’osservanza delle procedure previste dal protocollo sanitario".

Una situazione decisamente complicata che arriva a manifestarsi proprio ad una manciata di ore dal debutto stagionale contro l'Ascoli nel match valevole per il primo turno di Coppa.

Al momento la gara del 'Penzo' contro i bianconeri rimane in programma per le ore 17.45 di domenica 7 agosto.

Per quanto riguarda il campionato, invece, la squadra di Ivan Javorcic esordirà, sempre in casa, il 14 agosto contro il Genoa. Un autentico big match che soltanto pochi mesi fa si giocava sul palcoscenico della Serie A.