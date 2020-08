Allan può salutare il Napoli: anche l'Atletico Madrid spinge per lui

L’Atletico Madrid ha individuato in Allan uno dei suoi obiettivi di mercato. Secondo Marca, gli iberici possono offrire quasi 40 milioni al Napoli.

Solo fino a pochi mesi fa era considerato uno dei grandi pilastri del oggi, dopo una stagione nella quale le prestazioni spesso non sono state all’altezza delle aspettative ed il minutaggio in campo è diventato via via sempre inferiore, pensare ad una sua permanenza in azzurro è diventato addirittura complicato.

Allan potrebbe essere uno dei grandi protagonisti della sessione estiva di calciomercato. Sebbene nell’ultima annata non sempre sia riuscito ad esprimersi al meglio, per lui le pretendenti non mancano ed anzi ad attenderlo potrebbe esserci un futuro in un’altra big europea.

Il suo nome, nel corso delle ultime settimane, è stato accostato soprattutto a quello dell’ (in ritroverebbe Carlo Ancelotti) me, come secondo quanto riportato da 'Marca', sulle sue tracce c’è anche l’.

I Colchoneros, dopo l’eliminazione dalla per mano del , sono già al lavoro per allestire la rosa per la prossima stagione. L’intenzione è quella di non rivoluzionare troppo il gruppo a disposizione di Simeone, ma di garantirsi solo poco innesti giusti che vadano a rafforzare la squadra.

Tra i profili maggiormente seguiti c’è proprio quello di Allan, un elemento che rappresenterebbe ovviamente un rinforzo importante per la mediana. L’Atletico sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro, pur di riuscire a garantirsi il brasiliano.

Allan, 29 anni, nelle ultime cinque stagioni ha vestito la maglia del Napoli, imponendosi come uno dei migliori centrocampisti in assoluto del campionato italiano. Portato in Europa nell’estate del 2012 dall’ , potrebbe ora essere vicino ad iniziare una nuova avventura lontano dall’ . A favorire l’Atletico rispetto all’ potrebbe esserci un fattore importante: gli iberici giocheranno in Champions League nella prossima stagione, mentre i Toffees non hanno staccato il pass per una competizione europea.