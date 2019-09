Alexis Sanchez rivela: "L'Inter di Miami mi ha fatto una proposta"

Appena arrivato all'Inter, Alexis Sanchez svela la possibilità di andare in MLS: "Ma io volevo rimanere in Europa. Un giorno mi piacerebbe".

Alexis Sanchez all' è uno dei colpacci messi a segno dalle formazioni di agli sgoccioli del mercato. Ma i nerazzurri non erano gli unici in corsa per l'attaccante cileno, in quanto su di lui c'era anche... l'altra Inter: quella di Miami.

A rivelarlo è stato lo stesso giocatore, che ad 'As' ha confermato che pure il club di David Beckham ha pensato concretamente a lui. Trovando, però, la porta sbarrata.

"Ho avuto parecchie offerte. C'era una proposta da Miami, ma io volevo rimanere in Europa. Mi restano più o meno sei anni ad alti livelli".

In futuro, però, potrebbe essere tutta un'altra storia. Tanto che lo stesso Sanchez ha ammesso di voler seguire le orme dei vari Gerrard, Lampard, Henry e Ibrahimovic, oltre allo stesso Beckham: campioni che, dopo aver fatto fortuna in Europa, hanno chiuso la carriera negli .