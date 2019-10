Alex Sandro difende De Ligt: "Non è in difficoltà, ma in crescita"

Il terzino brasiliano respinge gli attacchi al giovane compagno di squadra: "E' fortissimo, mi trovo bene a giocare vicino a lui".

Il secondo difensore più costoso della storia del calcio, superato solo da Maguire. Un 19enne che ha stupito il mondo con la maglia dell' , entrando tra i finalisti del Pallone d'Oro, tra i più giovani di sempre in diverse classifiche. L'impatto con la titolarità della , però, non è stato fin qui positivo per Matthijs de Ligt.

Il classe 1999 ha mostrato fin qui diversi limiti nel difendere la porta della Juventus sia in che in Champions, finendo nel mirino anche nell'ultimo match ufficiale giocato dalla Juventus. Rigore causato contro il e tanti dubbi da parte dei tifosi bianconeri, ma sopratutto da parte degli avversari.

La Juventus lo difende, lo coccola e lo aspetta, consapevole che nonostante quanto messo in mostra con l'Ajax, la realtà attuale della Juventus è difficile da affrontare in poche partite. De Ligt sarebbe dovuto partire riserva di Chiellini e Bonucci per un po' di tempo, ma l'infortunio del capitano ha cambiato le carte in tavola.

Nonostante De Ligt sia spesso nell'occhio del ciclone, i compagni di squadra non capiscono il motivo. Parola di Alex Sandro, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato del compagno di reparto:

"Noi che siamo qua da tanto tempo dobbiamo passare un po' di esperienza e dare un po' di tranquillità a i giocatori che arrivano. Però io non vedo De Ligt in difficoltà".

Anzi, il pensiero di Alex Sandro su De Ligt è all'opposto:

"Lo vedo in crescita, è un giocatore fortissimo e mi trovo bene a giocare vicino a lui. Sono sicuro che farà meglio ogni partita che giocherà e sarà un giocatore importante per la squadra"

Sull'altare del turnover, e non a causa del rigore causato contro il Lecce, De Ligt dovrebbe riposare nel match infrasettimanale contro il : al suo posto è pronto Demiral, con Rugani che scalpita ma che ancora una volta dovrebbe osservare la gara dalla panchina. Stavolta proprio come il compagno di reparto olandese.