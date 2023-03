Al-Khelaifi pensa al Malaga: il presidente del PSG è interessato all'acquisto del club spagnolo

Il presidente del PSG sarebbe interessato all'acquisizione del club spagnolo che dal 2018 gioca in Seconda Divisione.

Il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, starebbe pensando all'acquisizione di un club spagnolo.

Nello specifico ogni riferimento nei confronti del Malaga - formazione che milita in Segunda Division - è puramente voluto e il fronte potrebbe diventare molto caldo nei prossimi mesi.

In occasione del 'MARCA Sports Weekend', il massimo dirigente qatariota è stato incalzato sull'argomento e dalle sue parole, lo scenario sembra percorribile:

" Non posso dire si o no. Che sia in vendita o meno, siamo sempre curiosi. Siamo sempre alla ricerca di opportunità. Sono un club fantastico e ora si trovano in una situazione difficile.

"Se c'è un'opportunità per rilevare il club, perché no? La città e il club sono fantastici. Non sto dicendo che lo faremo, non posso dare una risposta definitiva, ma sì, stiamo seguendo la situazione".

E dunque il Malaga potrebbe presto fare il suo ingresso all'interno della galassia del Qatar Investment Authority. Una prospettiva in fase decisamente embrionale, ma dal numero 1 di casa Paris è arrivato tutto fuorché una smentita.

Dopo la retrocessione dalla Liga nella stagione 2017-2018, il Malaga non è più riuscito a tornare ai vertici del calcio iberico. Un tunnel apparentemente senza luce, nel quale è incappato un club che solo cinque anni prima raggiungeva i quarti di finale di Champions League.

Il presente e inevitabilmente il futuro appaiono ancora densi di nubi, ma l'eventuale insediamento della proprietà qatariota potrebbe riportare in auge un club finito nel dimenticatoio.

Per il Malaga si tratterebbe della seconda acquisizione da parte di una proprietà a tinte qatariote: lo sceicco Al Thani ha infatti rilevato il club nel 2010 con l'intenzione di dare vita ad un progetto sportivo di altissimo livello che avrebbe proiettato il Malaga ai vertici del calcio spagnolo e non solo, come dimostrato, appunto, dai quarti di Champions raggiunti nel 2013.

Dopo soli due anni di presidenza, però, lo sceicco ha compiuto il proverbiale 'passo indietro' che ha posto fine alla sua brevissima era in terra andalusa.