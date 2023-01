Akrour da record in Coppa di Francia: in campo a 48 anni contro il Lione

L'attaccante algerino dello Chambery, 48 anni e 195 giorni, è entrato in campo nel corso del match di Coppa di Francia contro il Lione.

Il Lione si qualifica ai quarti di finale di Coppa di Francia dopo aver regolato con un secco 3-0 lo Chambery, formazione che milita nello Championnat National 3, ossia la quinta divisione transalpina.

Sul campo non c'è stata storia, con Alexandre Lacazette a fare da mattatore con la tripletta che ha permesso alla squadra allenata di Laurent Blanc di staccare il pass per il turno successivo.

Oltre all'ex Arsenal, però, i riflettori se li è presi anche Nassim Akrour, attaccante algerino classe 1974. Sì, avete capito bene.

Ad anni 48, il calciatore che ha collezionato 18 presenze con la maglia delle 'Volpi del deserto, è entrato in campo al 64' subentrando al posto di Volic.

Inserito nel segmento finale del match disputato nel teatro del 'Groupama Stadium', Akrour è diventato il giocatore più vecchio a disputare un sedicesimo di finale di Coppa di Francia con i suoi 48 anni e 195 giorni. Superato il record di André Simonyi che si 'fermò' a 46 anni e 315 giorni.

In carriera Akrour ha vestito tra le altre le maglie di Troyes, Le Havre, Grenoble, Istres, Annecy e Noisy-le-Sec. Per lui un'apparizione anche in Inghilterra con le maglie di Woking e Sutton United.