Ajax-Tottenham dove vederla: Sky o Rai? Canale tv e diretta streaming

Tutte le informazioni su dove vedere Ajax-Tottenham in tv e streaming e le notizie su arbitro, formazioni, diffidati e orario.

L' ospita il alla Johan Cruijff Arena con l'obiettivo di difendere l'1-0 dell'andata a Londra e approdare alla finale di .

Ai Lancieri basterà anche il pareggio, mentre gli Spurs saranno costretti a vincere con due goal di scarto o anche con uno segnando almeno due reti. La curiosità è che l'Ajax quest'anno non ha vinto nessuna delle due partite in casa giocate nella fase a eliminazione diretta, ma ha sempre vinto in trasferta.

Ad attendere la vincente di questa sfida c'è già il , che ieri è stato protagonista dell'incredibile rimonta sul che gli ha permesso di conquistare la seconda finale di Champions consecutiva. L'Ajax non arriva invece in finale dal 1996, mentre per il Tottenham sarebbe una prima volta assoluta.

In questa pagina tutte le informazioni su Ajax-Tottenham: dalle formazioni , alle indicazioni sulla diretta tv e streaming .

AJAX-TOTTENHAM IN TV E STREAMING

PARTITA Ajax-Tottenham DATA 8 maggio 2019, 21.00 DOVE Johan Cruijff Arena, Amsterdam ARBITRO Felix Brych (GER) TV Sky / Rai STREAMING Sky Go / Rai Play

ORARIO AJAX-TOTTENHAM

Ajax-Tottenham si giocherà alla Johan Crujff Arena di Amsterdam mercoledì 8 maggio 2019 alle ore 21.

Sarà possibile seguire Ajax-Tottenham su Sky - sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, canale 772 e 482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Football (canale 203 del satellite) - ma anche in chiaro su Rai 1 (disponibile anche in HD sul canale 501 del digitale terrestre).

Per gli abbonati Sky, Ajax-Tottenham è visibile in tramite il sevizio SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Ma c'è anche l'opzione Rai Play, che mette a disposizione la diretta streaming gratuita della partita per gli stessi dispositivi.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal ci sarà anche la diretta testuale di Ajax-Tottenham, con notizie e aggiornamenti dal pre partita fino al fischio d'inizio, passando per le formazioni ufficiali e tutte le novità più rilevanti.

HIGHLIGHTS AJAX-TOTTENHAM

Gli highlights di Ajax-Tottenham verranno trasmessi subito dopo la partita su Sky Sport Uno - durante il programma Champions League Show - e a rotazione nelle ore successive su Sky Sport 24. La visione degli highlights e di tutte le interviste post partita è disponibile anche su Rai 1 nel corso del programma Magazione Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE IN TV E STREAMING SU SKY E RAI

AJAX (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Neres; Tadic.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Waynama, Sissoko; Alli, Eriksen, Son; Lucas.

Il regolamento della Champions League prevede che tutti i diffidati vengono azzerati al termine delle partite dei quarti di finale di ritorno. Quindi in Ajax-Tottenham non ci sono giocatori a rischio squalifica: l'unico modo per saltare la finale è beccarsi una doppia ammonizione o un'espulsione diretta.

ARBITRO AJAX-TOTTENHAM

La direzione di Ajax-Tottenham è stata affidata all'esperto Felix Brych, 43enne arbitro tedesco che ha diretto la finale di Champions del 2017 tra e e quella di del 2014 tra e .

In questa stagione ha arbitrato quattro partite di Champions League, due delle quali nella fase a eliminazione diretta. Tra queste c'è anche Real Madrid-Ajax, la partita che di fatto segnò l'esplosione del fenomeno olandese con la vittoria per 4-1 al Bernabeu.