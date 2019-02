Champions League 2018/2019: dove vederla in tv e streaming, sorteggi, calendario, risultati

Tutto quello che c'è da sapere sulla Champions League 2018/2019: sorteggi, calendario, risultati e copertura tv e streaming.

La Champions League 2018/2019 è iniziata il 26 giugno 2018 con il turno preliminare e si chiuderà il 1 giugno 2019 con la finale di Madrid, al Wanda Metropolitano. Per l'Italia sono rimaste in corsa Juventus e Roma, dopo l'eliminazione di Napoli e Inter al termine della fase a gironi.

Il meglio dell'Europa calcistica - dal Barcellona al Real Madrid, dal Bayern Monaco al Paris Saint-Germain, passando per Manchester City, Manchester United e tante altre - si sfiderà nei turni ad eliminazione diretta per assegnare il trofeo più ambito a livello internazionale: la 'coppa dalle grandi orecchie'.

In questa pagina tutte le informazioni più importanti sulla Champions League 2018/19: calendario e risultati, date dei sorteggi e dove vedere le partite in tv e streaming.

Le gare d'andata degli ottavi di finale di Champions League inizieranno il 12 febbraio e si chiuderanno otto giorni più tardi, il 20 febbraio. Partite distribuite, come di consueto, tra il martedì e il mercoledì, con due incontri per serata.

DATA ORA PARTITA 12 feb 21:00 Manchester United-PSG 12 feb 21:00 Roma-Porto 13 feb 21:00 Tottenham-Borussia Dortmund 13 feb 21:00 Ajax-Real Madrid 19 feb 21:00 Lione-Barcellona 19 feb 21:00 Liverpool-Bayern Monaco 20 feb 21:00 Schalke-Manchester City 20 feb 21:00 Atletico Madrid-Juventus

RITORNO OTTAVI DI FINALE: CALENDARIO

Bisognerà attendere marzo per le sfide di ritorno degli ottavi di Champions League, quelle risolutive: inizio il 5 e chiusura il 13 marzo.

DATA ORA PARTITA 5 mar 21:00 Borussia Dortmund-Tottenham 5 mar 21:00 Real Madrid-Ajax 6 mar 21:00 PSG-Manchester United 6 mar 21:00 Porto-Roma 12 mar 21:00 Manchester City-Schalke 04 12 mar 21:00 Juventus-Atletico Madrid 13 mar 21:00 Barcellona-Lione 13 mar 21:00 Bayern Monaco-Liverpool

Ci sarà un solo sorteggio al termine degli ottavi di finale: il 15 marzo si definirà il tabellone completo della Champions League fino alla finale. Oltre a stabilire gli accoppiamenti per le otto squadre rimaste in corsa - senza alcun tipo di paletto, tutti potranno affrontare tutti - in quella circostanza verranno stabiliti anche gli incroci in occasione delle semifinali. E la strada verso la finalissima di Madrid sarà definitivamente tracciata.

TURNO DATA Quarti di finale 15 marzo Semifinali 15 marzo Finale -

DATE CHAMPIONS LEAGUE 2018/19

I quarti di finale della Champions League si svolgeranno ad aprile, nell'arco di poco più di una settimana. Ad inizio maggio sono in programma le semifinali, prima della finalissima di Madrid in programma il 1 giugno.

TURNO DATA Quarti di finale 9-10 aprile

16-17 aprile Semifinali 30 aprile-1 maggio

7-8 maggio Finale 1 giugno

In Italia la Champions League 2018/2019 sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che ha acquistato i diritti televisivi della manifestazione fino al 2021. Tutte le partite saranno trasmesse sui canali del pacchetto 'Sky Sport' e saranno disponibili anche in streaming su SkyGo, la piattaforma riservata agli abbonati Sky.

Per tutta la durata della competizione, inoltre, una partita a settimana sarà trasmessa in chiaro sui canali RAI: per ogni turno di Champions League la tv di stato comunicherà la scelta degli incontri.