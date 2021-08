Aguero salta la Juve: problema muscolare per l'argentino

L'ultimo acquisto blaugrana non prenderà parte al Trofeo Gamper a causa di un risentimento al polpaccio.

Non solo Messi - giunto al passo d'addio - ma mancherà anche il Kun. Proprio così, Sergio Aguero salta il vernissage estivo del Trofeo Gamper che, questa sera metterà di fronte il Barcellona e la Juventus di scena a l'Estadi Johan Cruijff.

Un problema muscolare al polpaccio ha messo fuori causa l'ultimo acquisto dei catalani che dunque non scenderà in campo stasera contro la truppa di Massimiliano Allegri. Oltre all'attaccante albiceleste non ci sarà neanche Lenglet, alle prese con un problema al ginocchio.

I due si aggiungono ad una lista indisponibili piuttosto folta, infatti Ronald Koeman dovrà fare a meno anche di De Jong e Gavi, usciti malconci dall'ultimo test contro il Salisburgo.

Dovrebbe farcela, invece, Philippe Coutinho, verso il recupero in extremis per il match contro i bianconeri.