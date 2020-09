Agudelo allo Spezia: ufficiale, lascia il Genoa in prestito

L'ex centrocampista della Fiorentina lascia il Genoa in prestito per approdare nella neopromossa squadra di Italiano.

Continua a rinforzarsi con giocatori abituati a giocare la e gare internazionali, lo di Italiano. La formazione ligure, appena promossa in Serie A a sorpresa, ha infatti confermato l'acquisto del centrocampista colombiano Kevin Agudelo.

Trattativa rapida negli ultimi giorni per Agudelo, che lascia il in prestito per unirsi alla formazione bianconera e provare a brillare dopo aver fatto bene in rossoblù prima di passare alla , senza riuscire a mettersi in mostra nell'ultima parte della passata annata:

"Nuova pedina per la mediana aquilotta. Dal Genoa arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione, il centrocampista Kevin Agudelo".

21enne centrale di centrocampo, Agudelo è arrivato in nell'estate 2019, riuscendo a farsi un nome come giovane di grande prospettiva. Passato alla Fiorentina a gennaio, è poi tornato in rossoblù per poi essere ora nuovamente ceduto in prestito.

Agudelo spera di poter conquistare anche la Nazionale colombiana nei prossimi mesi allo Spezia, così da unirsi ai diversi compagni provenienti dalla Serie A.