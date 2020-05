L'agente di Söyüncü: "Potrebbe andare al Barcellona in estate"

Il procuratore di Çağlar Söyüncü apre le porte al Barcellona: "Lo cercarono già nel 2016, in estate potrebbero tornare alla carica".

Di calcio giocato, in così come in altre nazioni, ancora nemmeno l'ombra: bisogna accontentarsi del mercato e delle voci che hanno il potere di far sognare i tifosi in un momento complicato, anche se a quelli del probabilmente basta poco per pensare in grande.

Magari un volto nuovo in difesa, magari quel Çağlar Söyüncü che ha stupito tutti con la maglia del : il suo agente Mustafa Dogru ha parlato ai microfoni di 'AS' riferendo dell'antico interesse blaugrana per il suo assistito, che potrebbe presto riaccendersi con un ritorno di fiamma estivo.

"Il Barcellona lo voleva già nel 2016 quando giocava con l'Altinordu: all'epoca pensammo che era meglio andare in un club in cui Söyüncü avrebbe avuto più spazio, quindi accettammo la proposta del . In estate, però, potrebbe volare a Barcellona".

Söyüncü ovviamente è ricercatissimo anche in Premier League, oltre che in .

"Credo che in Premier solo il abbia il potere economico per acquistarlo. Non dimentichiamoci dell'ipotesi francese, il potrebbe essere una sorpresa".

Tante pretendenti per il centrale turco che con le 'Foxes' ha collezionato 35 presenze segnando una rete: per ora il contratto valido fino al 2023 tiene il Leicester al riparo da brutte sorprese, a meno che nei prossimi mesi non arrivi la classica offerta irrinunciabile.