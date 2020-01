L'agente di Radu: "Lo porteremo via dal Genoa, c'è il Nizza"

Tra il e Ionut Radu, l'avventura sembra ormai ai titoli di coda. L'arrivo di Perin ha chiuso gli spazi tra i pali rossoblù al romeno, il cui futuro sarà lontano da Pegli.

A confermarlo, con toni anche abbastanza decisi, è l'agente dell'estremo difensore Oscar Damiani a 'Radio Marte'.

"Radu ha sempre fatto il suo dovere, è stato il migliore del Genoa ma la società ha fatto le sue scelte: ecco perché lo porteremo via. Se deve fare il secondo, lo farà altrove e non in rossoblù".

Damiani, poi, svela come il sia interessato alle prestazioni del giovane portiere.

"La società francese lo vorrebbe in prestito. Non per sei mesi ma almeno per un anno e mezzo. Radu merita una società che lo stimi e qui la troverebbe".