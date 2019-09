L'agente di Lautaro Martinez: "Sarebbe bello vederlo con Messi al Barcellona"

Carlos Yaqué spaventa i tifosi dell'Inter e esalta Lautaro: "Sapevo che si sarebbe ambientato: se si prefissa qualcosa la ottiene".

Tre goal contro il : Lautaro Martinez ha risposto come meglio non avrebbe potuto all'exploit di Cristiano Ronaldo, preparandosi al duello di campionato tra e . E il suo agente ne approfitta nuovamente per parlare di mercato.

A 'TyC Sports', Carlos Yaqué non nasconde l'idea di portare Lautaro, un giorno, al . Idea già espressa in passato e tornata di moda dopo la prestazione da campione in nazionale.

"Sarebbe bello vederlo con Messi al Barcellona".

Il presente, però, si chiama Inter. Una maglia pesante che Martinez non ha però difficoltà ad indossare. E Yaqué conosce la motivazione.

"Prima di andare all’Inter, gli dissi che non avrebbe faticato ad ambientarsi perché se Lautaro si prefissa qualche cosa la ottiene. Non è semplice entrare a San Siro e giocare come nel cortile di casa".

Gli inizi, invece, non sono stati semplici. E in particolare lo sradicamento dalla terra dove Lautaro Martinez, che oggi vuole prendersi l' , è nato.