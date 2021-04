L'agente di Jorginho: "Ha voglia di tornare a Napoli per vincere lo Scudetto"

Jorginho di nuovo al Napoli? Jorge Santos, agente del regista in forza al Chelsea e della nostra Nazionale, a 'Radio Kiss Kiss' conferma la voglia manifestata dal proprio assistito dopo il match col Porto.

"Jorge ha voglia di tornare in Italia e a Napoli per vincere lo Scudetto, è un pallino che vuole togliersi. Sarà importante per lui far bene agli Europei e ai Mondiali con l’Italia. Mancini lo sta rendendo ancor più forte".