L'agente di Hakimi a Goal: "Felice all'Inter, non pensa ad altro"

Gioiello di punta del calciomercato dell'Inter nella scorsa estate, Achraf Hakimi in questa stagione ha dimostrato di valere ampiamente i 40 milioni investiti dalla società nerazzurra per acquistarlo dal Real Madrid.

Tanto che adesso sull'esterno sarebbero piombati tutti i top club europei, col Bayern Monaco in prima fila. Interesse che ovviamente non può che fare piacere al diretto interessato ma difficilmente porterà a un trasferimento nel breve periodo.

L'agente di Hakimi, Alejandro Camano, intervistato da Goal e SPOX, assicura infatti come il suo assistito stia molto bene all'Inter e non pensi di lasciare la squadra di Conte.

"Non so da dove vengano queste voci ma non mi stupirebbe se il Bayern fosse interessato ad Hakimi. Nessuno del Bayern mi ha contattato. Achraf è molto contento all'Inter, non pensa ad altro. Ma chi non vorrebbe giocare per il Bayern?".