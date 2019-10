L'agente di Elneny rivela: "Milan e Roma hanno provato a prenderlo in estate"

Alaa Nazmy, agente di Mohamed Elneny, ha rivelato l'interesse di Roma e Milan per il giocatore la scorsa estate. I rossoneri potrebbero riprovarci.

Mohamed Elneny in estate ha lasciato l' per giocare un anno in prestito nel , ma sarebbe potuto anche finire a giocare in . A rivelarlo è stato il suo agente Alaa Nazmy.

Al canale egiziano 'Time Sport', il procuratore del centrocampista ha svelato l'interesse di e per il giocatore, che si è manifestato la scorsa estate.

"Milan e Roma hanno provato a prendere il giocatore durante la scorsa finestra di mercato, ma le trattative non sono andat ea buon fine. Ha ricevuto più di un'offerta"

Il nome di Elneny è tornato vicino al Milan nelle ultime settimane, ma Alaa Nazmy non si è scucito riguardo un possibile interesse dei rossoneri per il suo assistito nel prossimo mercato.

"Non posso parlare di una riapertura delle trattative con il Milan per gennaio".

Qualora non dovessero però arrivare offerte o riconferme al Besiktas, il futuro del centrocampista ex potrebbe comunque giocare ancora nell'Arsenal al termine del suo anno di prestito a Istanbul.