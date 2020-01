L'agente di Bale: "Andare via dal Real Madrid in prestito? È ridicolo"

Gareth Bale continua ad essere inserito fra i possibili partenti del Real Madrid, ma l'agente frena: "Non molti club possono permetterselo".

Un feeling mai nato per davvero quello fra Gareth Bale ed il : dopo l'addio sfiorato in estate, con il gallese ammaliato dalle sirene cinesi, anche nel mercato invernale tiene banco una possibile cessione dell'ex .

E sono proprio i londinesi ad essere stati associati a più riprese nelle ultime settimane a Gareth Bale, paventando un possibile ritorno che avrebbe del clamoroso. L'elemento cardine di una possibile cessione è il rapporto complicato che si è instaurato in questi anni fra Zidane ed il gallese. Da qui sono nate molte ipotesi per le future destinazioni di Bale, fra le quali è sorta anche l'idea di una partenza in prestito: l'agente del gallese - Jonathan Barnett - ha voluto, però, escludere questa possibilità ai microfoni di 'Sky Sport'.

“È ridicolo pensare che possa lasciare il Real Madrid con la formula del prestito. Gareth è uno dei calciatori più importanti del mondo, perché dovrebbe andare da qualche parte in prestito? Le cose potrebbero cambiare ma così è ridicolo. Non molti club possono permetterselo comunque. Qui è felice e spera di vincere qualcosa in più con loro”.

Nonostante le continue speculazioni sul proprio futuro, Gareth Bale rimane un giocatore del Real Madrid. Il gallese resta pur sempre un calciatore che negli ultimi anni ha totalizzato 65 goal nella spagnola e che può rappresentare una risorsa importante per il tecnico francese.