Gli affari del calciomercato: l'analisi dei migliori colpi

Goal e MoneyFarm analizzano i trasferimenti più importanti di questa sessione di calciomercato ed il loro possibile impatto economico.

Parte la rubrica curata da Goal e MoneyFarm sui più importanti colpi di mercato della sessione che in si apre ufficialmente proprio oggi. In particolare verrà analizzato l’impatto economico che i nuovi acquisti avranno sui conti dei club in questo delicato momento a livello mondiale e le prospettive degli stessi acquisti in chiave futura.

L’analisi si basa sul valore dell’indice Moneyfarm, che tramite un algoritmo permette la valutazione del rischio/rendimento dei trasferimenti dei giocatori. L’algoritmo è stato calibrato sui colpi di mercato della scorsa estate e utilizza una serie di dati anagrafici, sulla carriera e sulle prestazioni dei singoli calciatori per stimarne il valore.

L’indice viene poi parametrato considerando anche col costo del cartellino e l’ingaggio, per offrire una valutazione più completa del trasferimento.

"Insieme a Goal ci siamo divertiti a creare un sistema di valutazione dei colpi di mercato delle principali squadre italiane, simile a quello che impieghiamo per la creazione di un portafoglio d’investimento” commenta Vincenzo Cuscito, Senior Investment Consultant di Moneyfarm.

“Come nel calciomercato, investire sui mercati finanziari, è infatti un’attività di reazione perché bisogna stimare il costo opportunità di ogni asset e prevedere il loro rendimento nel tempo. Per fare ciò è necessario analizzare la realtà attraverso i dati, osservare i numeri e trasformarli in trend grazie a statistiche e algoritmi. Sperando che sia una sessione ricca di trattative, il nostro modello vuole così essere un esperimento per offrire ai tifosi una lettura più scientifica sugli acquisti della propria squadra del cuore” conclude Vincenzo Cuscito.

Nelle prossime settimane andremo così ad analizzare i colpi delle più importanti società italiane ed europee, considerando il loro impatto sui conti dei singoli club: dal processo di ringiovanimento della rosa in atto alla , alla crescita dell’ fino al difficile equilibrio tecnico-economico ricercato da e o alla sempre ambiziosa campagna acquisti-cessioni del .

Il tutto senza tralasciare ovviamente il quadro europeo, con il possibile trasferimento di Messi che potrebbe creare un effetto domino a cascata sul calciomercato di tutto il continente.

