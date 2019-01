Aereo scomparso, preoccupazione per Emiliano Sala: ricerche in mare

Non si hanno più notizie del piccolo aereo su cui viaggiava Emiliano Sala e in volo da Nantes a Cardiff. Avviate le ricerche in mare.

C'è grande preoccupazione per le sorti di Emiliano Sala che, come confermato dall'aviazione civile francese, era a bordo di un piccolo aereo da turismo di cui non si hanno più notizie dalla notte scorsa.

L'attaccante era partito da Nantes, dove lunedì aveva salutato i suoi ex compagni, per raggiungere Cardiff ma l'aereo è scomparso al largo di Alderney e non è mai arrivato a destinazione.

Foot - L'attaquant Emiliano #Sala à bord d'un avion disparu en mer entre Nantes et Cardiff (sources policières) #AFP pic.twitter.com/YxF3aH6IB7 — Agence France-Presse (@afpfr) 22 gennaio 2019

A bordo dell'aereo disperso, secondo le prime informazioni, oltre a Sala ci sarebbe stata anche un'altra persona. Intanto due aerei, due elicotteri e una nave hanno avviato le ricerche del velivolo in mare.

Il Cardiff, che aveva acquistato Sala dal Nantes solo sabato scorso, ha confermato che sono in corso accertamenti tramite un comunicato.

"Siamo molto preoccupati per le ultime notizie sull'aereo che ha perso i contatti la notte scorsa. Siamo in attesa di conferme e siamo molto preoccupati per la sicurezza di Emiliano Sala".

Secondo quanto riporta il giornalista francese Fabien Leveque il match del Nantes in Coppa di Francia, inizialmente previsto per mercoledì alle 18:30, verrà posticipato.

Il padre di Emiliano Sala ha raccontato queste ore di angoscia a 'Diario Olé'.

"Nessuno mi ha chiamato. Sono disperato. Tutto quello che so, l'ho saputo dalla televisione. Domenica ho parlato per l'ultima volta con Emiliano, vive da solo in Francia ed era contento di questo trasferimento".

Seguiranno aggiornamenti.