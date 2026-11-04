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AEK Atene-Real Madrid: orario d'inizio

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 12:45 Allwyn Arena

La partita tra AEK Atene e Real Madrid inizierà il 04/11/2026 alle 18:45.

AEK Atene-Real Madrid oggi in diretta: chi la trasmette in TV e streaming?

La partita tra AEK Atene e Real Madrid sarà trasmessa in diretta su DAZN. Il link seguente vi porterà direttamente alla pagina di registrazione.

I temi della settimana: com'è andata per AEK Atene e Real Madrid?

L'AEK Atene arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. L'unico successo è stato un netto 5-0 contro il Panetolikos nella Super League greca. Nell'ultima partita è arrivata una sconfitta per 2-0 contro il Panathinaikos. In Champions League, l'AEK ha subito otto goal in due partite, segnandone soltanto quattro.

Il Real Madrid vive un momento completamente diverso: cinque vittorie in cinque partite, 16 goal segnati e soltanto otto subiti. Il 3-0 contro il Racing Santander dello scorso fine settimana è stata l'ultima dimostrazione di forza. In precedenza, il Madrid aveva battuto l'RB Lipsia per 4-1 in Champions League e il Barcellona per 2-1 in campionato.

AEK Atene-Real Madrid: formazioni

AEK RMA Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso 11 Rodrygo

2 R. Asencio

AEK Atene-Real Madrid: stato di forma

AEK Atene-Real Madrid: bilancio degli scontri diretti

AEK Atene-Real Madrid: le classifiche