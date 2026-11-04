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AEK Atene-Real Madrid oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

AEK Atene vs Real Madrid
AEK Atene
Real Madrid
Champions League

In Champions League l'AEK Atene affronta il Real Madrid. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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AEK Atene-Real Madrid: orario d'inizio

crest
Champions League - Game Week 4
Allwyn Arena

La partita tra AEK Atene e Real Madrid inizierà il 04/11/2026 alle 18:45.

AEK Atene-Real Madrid oggi in diretta: chi la trasmette in TV e streaming?

La partita tra AEK Atene e Real Madrid sarà trasmessa in diretta su DAZN. Il link seguente vi porterà direttamente alla pagina di registrazione.

I temi della settimana: com'è andata per AEK Atene e Real Madrid?

L'AEK Atene arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. L'unico successo è stato un netto 5-0 contro il Panetolikos nella Super League greca. Nell'ultima partita è arrivata una sconfitta per 2-0 contro il Panathinaikos. In Champions League, l'AEK ha subito otto goal in due partite, segnandone soltanto quattro.

Il Real Madrid vive un momento completamente diverso: cinque vittorie in cinque partite, 16 goal segnati e soltanto otto subiti. Il 3-0 contro il Racing Santander dello scorso fine settimana è stata l'ultima dimostrazione di forza. In precedenza, il Madrid aveva battuto l'RB Lipsia per 4-1 in Champions League e il Barcellona per 2-1 in campionato.

AEK

AEK - Forma

SHK
S3-1
MCI
S5-1
PAT
V5-0
PAO
S3-1
PAO
S2-0
Gol segnato (subito)
8/13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RMA

RMA - Forma

ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
BAR
V1-2
SAN
V0-3
Gol segnato (subito)
17/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

AEK Atene-Real Madrid: formazioni

Formazioni AEK Atene - Real Madrid

4-4-2
AEK Atene crest
AEK Atene
AEK
Formazione
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
A. BrignoliA. BrignoliS. PiliosS. PiliosH. MoukoudiH. MoukoudiF. RelvasF. RelvasL. RotaL. RotaL. MajerL. MajerK. KairinenK. KairinenA. KoitaA. KoitaK. ArriagaK. ArriagaL. JovicL. JovicM. GacinovicM. GacinovicT. CourtoisT. CourtoisA. RuedigerA. RuedigerEder MilitaoEder MilitaoM. CucurellaM. CucurellaD. DumfriesD. DumfriesVinicius JuniorVinicius JuniorY. DiomandeY. DiomandeE. CamavingaE. CamavingaJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-2
AEK Atene

Formazione titolare

Real Madrid

Panchina

Allenatore

  • M. Nikolic
  • J. Mourinho
AEK Atene

Infortuni e squalifiche

Real Madrid

Nessun giocatore escluso

AEK Atene-Real Madrid: stato di forma

AEK

AEK - Forma

SHK
S3-1
MCI
S5-1
PAT
V5-0
PAO
S3-1
PAO
S2-0
Gol segnato (subito)
8/13
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RMA

RMA - Forma

ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
BAR
V1-2
SAN
V0-3
Gol segnato (subito)
17/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

AEK Atene-Real Madrid: bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

AEK AtenePareggioReal Madrid
0
2
0
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
AEK Atene badge
AEK Atene
AEK
2
FIN
Champions League
AEK Atene badge
AEK Atene
AEK
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FIN
5Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/2
Entrambe le squadre hanno segnato2/2

AEK Atene-Real Madrid: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
V
V
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
4301146+89
V
S
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
S
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
S
V
V
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4220125+78
V
D
D
V
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
10
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
421174+37
S
D
V
V
11
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
13
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
14
InterInterINT
420286+26
V
V
S
S
15
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
S
S
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
V
S
S
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
S
S
19
RomaRomaROM
4112108+24
S
V
S
D
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
S
S
V
D
21
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
22
Atletico MadridAtletico MadridATM
411245-14
S
D
V
S
23
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
S
V
S
24
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
27
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
27
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
S
S
V
S
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
S
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
S
S
S
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
S
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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