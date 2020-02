Adrian Galliani firma per il Nottingham Forest: è il nipote di Adriano

Adrian Galliani, nipote dell'ex dirigente del Milan, ha firmato con la squadra Under 23 del Nottingham Forest: c'è l'annuncio.

Dopo aver vestito la maglia del nel settore giovanile, Adrian Galliani lascia l' per iniziare una nuova avventura in : il ha infatti annunciato l'acquisto del nipote di Adriano Galliani, ex amministratore delegato rossonero.

L'attaccante classe 2001 ha messo la firma sul nuovo contratto e giocherà nella formazione Under 23 del prestigioso club inglese:

"Il Nottingham Forest è lieto di dare il benvenuto ad Adrian Galliani per la squadra Under 23. Galliani vanta un percorso prestigioso nel settore giovanile, avendo vestito la maglia del Milan e dell'IMG Academy . Galliani giocherà ora nella Forest Academy dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista fino alla fine della stagione 2020-21".

Il nipote di Galliani era stato precedentemente ingaggiato dal e ora potrà continuare a mettersi in gioco in Inghilterra: in precedenza ha giocato anche con Daniel Maldini, figlio dell'ex bandiera rossonera, nelle formazioni Under 16 e Under 19 del Diavolo.