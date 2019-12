Adebayor è di nuovo sul mercato: addio al Kayserirspor

Emmanuel Adebayor lascia i Turchi del Kayserispor con 8 presenze e 2 goal. In arrivo una nuova avventura ancora tutta da scoprire.

Altro giro, nuova avventura. Nonostante le 35 primavere, Emmanuel Adebayor è costantemente alla ricerca di nuovi stimoli. Per questo motivo, infatti, l'attaccante togolese ha deciso di risolvere consensualmente il contratto con i turchi del Kayserispor, con cui ha collezionato 8 presenze e 2 goal.

Con alle spalle una carriera di livello assoluto, con l'apice massimo toccato tra le fila dell' dal 2006 al 2009, Adebayor potrebbe rappresentare un'occasione intrigante in vista del mercato di gennaio.

A tal proposito, seppur non di prima fascia, diversi club della spagnola starebbero pensando di sondare direttamente la traccia. Senza escludere i ricchi mercati extra-europei, solitamente propensi a puntare sull'esperienza e, soprattutto, sul nome.

A tal proposito, negli Emirati Arabiti l'argomento è oggetto di discussione, con primi contatti esplorativi già andati in scena. Intanto, però, è addio alla . Per un personaggio per nulla banale, in campo e fuori.