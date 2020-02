Adebayor vola in Paraguay: giocherà nell'Olimpia Asuncion di Santa Cruz

A quasi 36 anni, Emmanuel Adebayor si prepara a vivere un'avventura molto particolare nella sua carriera da calciatore, forse la più particolare di tutti: è pronto a volare in per diventare un nuovo giocatore dell'Olimpia Asuncion.

Big 💣 in Paraguay: former , Man City, & Spurs FW Emmanuel Adebayor will head off to Paraguay to play for Olimpia as they look to go all out in the Libertadores.



The Togolese will reunite with his former City teammate & captain of Olimpia, Roque Santa Cruz. pic.twitter.com/Z5OLThb2MR