Adebayor rescinde con l'Olimpia Asuncion: "Rischi a livello sanitario"

La preoccupazione per il Coronavirus alla base della separazione tra il togolese e il club paraguayano. L'esperienza dura solo cinque mesi.

Due presenze e nulla più. L’esperienza in di Emmanuel Adebayor si è già conclusa, neanche cinque mesi dopo l’ufficialità del suo arrivo. L’ Olimpia Asunción ha comunicato che il contratto è stato risolto consensualmente.

Il togolese passato anche da , , City e era arrivato in Sudamerica a inizio febbraio, pronto per iniziare una nuova avventura dopo gli anni in . L’avventura però si è già conclusa ufficialmente.

Gracias Emmanuel Adebayor por sumarte al proyecto Olimpia 2020. ⚪️⚫️⚪️



¡Exitos en lo que se viene!



¡Merci Emmanuel! 🇹🇬 pic.twitter.com/fkKo74fsLS — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 30, 2020

Centinaia di fans lo avevano accolto al suo arrivo, ‘mediato’ da Roque Santa Cruz, un altro grande ex City e simbolo dell’Olimpia. Poi due partite, zero goal. Il Coronavirus, lo stop del campionato e il ritorno in Togo per l’isolamento.

La paura del contagio nel caso fosse tornato in Paraguay è uno dei motivi che hanno spinto Adebayor e l’olimpia a separarsi così rapidamente, oltre al fatto che la crisi economica non permetteva al club di potergli pagare lo stipendio.