Addio e dietrofront: Maradona può tornare subito al Gimnasia

Dopo 48 ore, sembra vicino il ritorno di Maradona nel club che aveva appena lasciato: decisiva la conferma di Pellegrino.

Clamoroso dietrofont a casa Gimnasia y Esgrima La Plata. Dopo 48 ore dall'addio a Diego Armando Maradona, il saluto all'argentino diventa un arrivederci, visto che l'ex fuoriclasse del sembra in procinto di tornare sulla panchina del club argentino e sedersi in panchina già nel prossimo turno di campionato.

Secondo Marca, infatti, dopo le proteste dei tifosi (per nulla di contenti delle elezioni e dell'addio di Maradona) il club sembra aver trovato l'accordo con i due potenziali successori del presidente Gabriel Pellegrino, in lotta per essere sostituito da uno tra Salvador Robustelli e Mariano Cowen.

Maradona aveva presentato le dimissioni visto l'addio di Pellegrino, ma i due candidati presidenziali hanno tenuto una riunione così da mettere le basi per convincere il Pibe a riprendere il ruolo di allenatore, vista la decisione di mantenere l'ex presidente in una nuova veste.

Cowen sarebbe presidente, Robustelli vice e Pellegrino segretario generale: nessuna lotta, nessun addio a Maradona, ma l'unione di tutti per provare ad ottenere grandi risultati nell'immediato futuro.

E' stato lo stesso Pellegrino ad evidenziare quanto deciso:

"E' quello che vuole la gente, non elezioni ma un club unito".

Morla, avvocato di Maradona, ha confermato di essere al lavoro:

"Voglio che continui a essere il tecnico di ginnastica e sto facendo tutto il possibile per farlo tornare".

Svolta ad un passo.