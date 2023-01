Addio al calcio giocato: 'El Cebolla' Rodriguez si ritira a 37 anni

L'ex Parma ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo: in carriera ha conquistato anche la Copa America con l'Uruguay.

Nella vita di un calciatore è un momento che prima o poi arriva, al netto di rimpianti e soddisfazioni che accompagnano la carriera agonistica: Cristian Rodriguez, conosciuto da tutti come 'El Cebolla', ha deciso di dire basta col calcio giocato a 37 anni.

Reduce dall'avventura in patria con il Plaza Colonia, il classe 1985 è un simbolo del Penarol che ha dato l'annuncio del ritiro sui suoi canali social.

"L'esempio di 'giocatore tifoso'.

Cristian Rodriguez, ex capitano del Peñarol e pluricampione in Uruguay e all'estero, chiude la sua carriera professionale.

Grazie per quello che hai dato al tuo amato club! A te l'augurio dei migliori successi nelle sfide che affronterai d'ora in poi".

Rodriguez ha giocato in due periodi distinti al Penarol, tornando nel 2017 dopo un'esperienza in Argentina all'Independiente. I maggiori successi li ha avuti in Europa: con l'Atletico Madrid, tra gli altri, ha vinto una Liga e una Supercoppa europea, mentre col Porto ha avuto modo di festeggiare l'Europa League nel 2011, anno del trionfo in Copa America con l'Uruguay.

Di origini italiane, Rodriguez ha vestito anche la maglia del Parma nella seconda parte della stagione 2014/2015, chiusa dai ducali con la retrocessione e il fallimento finanziario: soltanto cinque le apparizioni, di cui l'ultima contro l'Atalanta macchiata da un'espulsione.