Adani contro Allegri: "Dovrebbe parlare meno e allenare di più"

Dagli studi di 'Sky Sport', Lele Adani ha parlato ancora di Massimiliano Allegri e del loro modo differente di vedere il calcio. La prima lite avvenne lo scorso anno, oggi l'opinionista ed ex calciatore prova a far capire meglio la sua posizione.

"Allegri dovrebbe parlare meno e allenare di più, quando parla dà il peggio di se, invece quando allena è uno molto vincente. Perchè il gli ha preferito uno come Setien che ha allenato il Las Palmas ed il Betis? Perché l' ha preferito Arteta che non ha mai vinto nulla da allenatore e faceva solo l'assistente?".

Adani poi continua a spiegare la differente visione del calcio che ha nei confronti di Allegri.

"Io non ho mai detto che preferisco il gioco alla tecnica dei singoli giocatori, sono stato frainteso. Ma non conta solo vincere nel calcio. Io ad esempio segue il calcio sudamericano perché non ho mai visto la di Allegri giocare bene come il River Plate di Gallardo..."