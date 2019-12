Adama Traoré: "Se dovrò andare al Real Madrid, ci andrò"

Uscito dalle giovanili del Barcellona, Adama Traoré non scarta nulla. Nemmeno l'ipotesi, un giorno, di vestire la maglia del Real Madrid.

Ai più è conosciuto come una specie di bodybuilder, per via di quegli enormi bicipiti che si ritrova. Ma Adama Traoré è un giocatore vero. Un'ala di una velocità impressionante, che nella propria carriera ha vestito pure la maglia del e ora milita nel Wolverhampton, in Premier League.

La sua esplosività e le sue prestazioni in campo fanno supporre che per Traoré potrebbe aprirsi anche qualche porta più importante. Come - perché no? - quella del . Un'ipotesi che l'ex pare tenere in seria considerazione, come confermato in un'intervista a 'Jugones', programma dell'emittente spagnola la Sexta.

"Il Real Madrid? Se dovrò andarci, ci andrò".

Insomma, nessun problema di fedeltà al Barcellona, dove lo spagnolo di origini maliane ha iniziato a giocare veramente a calcio: è uscito proprio dalla cantera dei catalani, quando ancora non era così palestrato, andandosene nel 2015.

Traoré ha poi vestito la maglia dell' , del Middlesbrough e, appunto, del Wolverhampton. Dove milita per la seconda stagione di fila e con cui ha messo a segno 5 reti in Premier League. Ma se un giorno il Real Madrid dovesse bussare alla sua porta...