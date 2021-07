Adam Karabec, la nuova stella ceca esplosa sotto gli occhi di Rosický

Il talentuoso centrocampista classe 2003 sta brillando con la maglia dello Sparta Praga sotto gli occhi dell'ex calciatore e ora dirigente Rosický.

Uno accanto all’altro, brillano sulle rive della Moldava inebriando i migliori club d’Europa con il loro talento. Lo Sparta Praga continua a rappresentare un serbatoio infinito di astri nascenti grazie al lavoro eccellente della sua Academy. Sulla collina di Strahov, nel distretto di Praga 6, nascono e crescono calcisticamente tanti gioielli della scuola ceca, che negli ultimi anni sta alzando nuovamente il livello dopo un periodo di flessione in seguito al ricambio generazionale dopo i fasti di quella Repubblica Ceca capace di piazzarsi al secondo posto a Euro 1996 davanti al primo Golden Goal della storia e fermarsi in semifinale al cospetto dei futuri campioni della Grecia otto anni più tardi, in Portogallo.

La nuova generazione di talenti è guidata da una coppia di calciatori proprio dello Sparta Praga, Adam Hložek e Adam Karabec. I due condividono il club, il nome e un futuro radioso davanti a loro, con una carriera che promette tanti gioie e trofei. Se il nome di Hložek è già sulla bocca di tutti, con i numeri e le prestazioni che lo hanno portato a scendere in campo a soli 18 anni a Euro 2020 con la Repubblica Ceca di Šilhavý, Karabec sta bruciando le tappe ed è pronto a seguire la strada tracciata dal suo compagno di squadra e grande amico.

Insieme in campo e fuori. Se sul rettangolo verde i due rappresentano profili diversi - uno più disciplinato e forte fisicamente e l’altro più estroso e longilineo - fuori sono molto legati da un’amicizia storica, fin dai tempi della scuola. Hložek e Karabec si sono conosciuti alle elementari e hanno proseguito gli studi insieme al Liceo, per poi ritrovarsi a difendere i colori granata dello Sparta.

“Sul terreno di gioco sono diversi, così come caratterialmente, ma hanno in comune una grande maturità e la grande voglia di raggiungere i propri obiettivi” racconta a Goal Jiří Vorlický, ex calciatore e commissario tecnico di Karabec ai tempi di U14 e U15 della Repubblica Ceca.

Nato a Praga il 2 luglio 2003, Adam entra a far parte del settore del Bohemians 1905 all’età di tre anni. Tira i primi calci al pallone con la maglia dei ‘canguri’ (‘klokani’ in ceco) - soprannome della società biancoverde che richiama il simbolo del club, grazie ai due esemplari di marsupiali donati dagli australiani dopo la tournée in Oceania nel 1927 - e cresce al Ďolíček sotto il mito di Antonín Panenka. L’autore del famoso cucchiaio nella finale degli Europei del 1976 è una vera e propria leggenda vivente del Bohemians 1905 e oggi ricopre il ruolo di presidente onorario della società praghese.

A 12 anni inizia a giocare in prestito nelle giovanili dello Sparta, che dopo tre stagioni decide di non lasciarselo scappare e lo acquista. Nell’Academy granata, Adam sa subito mettersi in luce e gioca anche sotto età: a dimostrazione delle sue grandi qualità, spesso viene convocato con i compagni più grandi.

Petr Havlíček ha allenato Karabec nell’Under 17 dello Sparta e tra i due fu subito amore a prima vista, come racconta il tecnico a Goal: "Sono arrivato a metà stagione alla fine della mia esperienza sulla panchina dello Sparta B. Adam era un anno più piccolo degli altri e giocava sporadicamente. Dopo un paio di partite affrontavamo il Banik Ostrava e all'intervallo eravamo sotto 2-1. Ho deciso all'intervallo di metterlo in campo e siamo riusciti a vincere 5-2. Lui ha giocato una partita straordinaria: in quel momento ho capito che avrebbe giocato sempre titolare".

Karabec impressiona proprio tutti. Anche Daniele Di Napoli, scout italiano che vive e lavora a Praga. L'osservatore ricorda a Goal la prima volta in cui ha visto dal vivo Adam:

“La prima volta che lo vidi giocare era il 29 agosto 2017. Mi impressionò, fu il migliore dell’intero match. Si giocava un derby tra Bohemians 1905 e Sparta Praga della categoria U15. Lui ricopriva il ruolo di centrocampista centrale nel 4-4-1-1. Decisi di tornare a rivederlo qualche settimana più tardi, il 22 settembre contro lo Slovan Liberec. Fascia da capitano al braccio, era la mente del centrocampo dello Sparta e cercava sempre la soluzione verticale. Il 7 ottobre l’ennesima conferma contro il Hradec Kralove. Scrissi sul mio foglio “È da prendere subito”. Non avevo dubbi”.

Chi lo conosce e lo ha visto crescere non li ha mai avuti: Adam Karabec sarebbe diventato presto uno stella. Fin da bambino ha sempre giocato in mezzo al campo, nel vivo del gioco, sfruttando la grande precisione del suo sinistro, oltre alla capacità di utilizzare entrambi i piedi quasi allo stesso modo. A completare il quadro una visione di gioco e un’intelligenza tattica sopra la media, che gli permettono di leggere le situazioni in anticipo rispetto agli avversari e poter agire tempestivamente.

“Mi ha sempre colpito di lui la capacità di risolvere in maniera naturale alcune situazioni di gioco difficili, così come la facilità in fase di rifinitura, servendo i compagni con i tempi e i modi giusti, e fare sempre la scelta giusta quando ha la palla tra i piedi, scegliendo se passarla a un compagno o calciare in porta” spiega Vorlický.

Un po’ troppo individualista. Fin da piccolo, Karabec ha sviluppato un modo di giocare che spesso lo porta a dialogare poco con i compagni di squadra in mezzo al campo. “È un ragazzo molto sicuro delle sue qualità. In campo è un po' egoista, ma sa lavorare per la squadra. Lo ritengo il tipico mix di un calciatore con grande estro" è il pensiero di Havlíček.

Karabec riesce a ricoprire diversi ruoli e fa della duttilità una delle sue armi. Il classe 2003 gioca principalmente come mezzala sinistra, ma può essere utilizzato anche nel ruolo di trequartista o di esterno d’attacco per sfruttare le sue grandi doti di rifinitore.

"Può giocare da esterno o da centrale. Ma penso che sia il tipico regista con il 10 sulle spalle. Quando gli concedi un po' di libertà, lui sa ripagarti con grandi giocate Adam ha grande tecnica e una fantastica percezione del gioco - dice Havlíček -. Gioca con una calma incredibile e dalla trequarti in avanti può offrire grande creatività al gioco della sua squadra. Forse non è velocissimo, ma lo è nel pensiero. E questo lo rende speciale e superiore ai suoi coetanei. Il suo segreto? Grande concentrazione".

Con le formazioni giovanili, Adam brilla e risulta di gran lunga calcisticamente sopra la media rispetto ai compagni. Nel 2019 viene eletto miglior giocatore prima della CEE Cup, torneo U19 che si disputa a Praga da oltre dieci anni e che vede la partecipazioni di top club da tutto il mondo, e poi dalla FAČR (la Federcalcio ceca) con il premio ‘Mladši Dorostenec’, ovvero tra le squadre giovanili dei club professionistici. Il preludio prima del grande salto.

Kategorii mladší dorostenec ovládl v roce 2019 Adam Karabec 🏆 pic.twitter.com/seUJvk7xOa — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) January 5, 2020

In occasione del ritiro invernale di inizio 2020, Karabec parte con i ‘grandi’, con la benedizione di Tomáš Rosický, direttore sportivo dello Sparta Praga, che spiega la scelta in conferenza stampa.

“Adam è un calciatore di grande talento ed è in grado di lavorare secondo i ritmi della prima squadra. Per questo abbiamo deciso di convocarlo per la preparazione invernale”.

Karabec debutta in prima squadra il 23 febbraio 2020, nel match perso dallo Sparta di Vaclav Kotal sul campo del Sigma Olomouc. Il tecnico, colui che ha fatto debuttare il classe 2003 prima con lo Sparta ‘B’ e poi in Coppa Nazionale e in Europa League nella stagione successiva, lo getta nella mischia negli ultimi sei minuti per fargli ‘assaggiare’ la massima serie.

Qualche mese più tardi, nella sfida sul campo del Karviná, Karabec si fa trovare pronto. Subentrato a Kanga nei minuti di recupero, il gioiellino dello Sparta riceve la palla da Vindheim e sigla la sua prima rete tra i ‘grandi’ alla seconda presenza. Un goal, arrivato dopo poco meno di nove minuti complessivi tra i professionisti, che lo fa entrare di diritto nella storia del campionato della Repubblica Ceca: a 16 anni, 10 mesi e 29 giorni, Karabec diventa il terzo calciatore più giovane ad aver segnato dopo il compagno di squadra e amico, Adam Hložek, e Tomáš Pilík.

L’ascesa di Karabec è rapidissima. Il classe 2003 entra presto nelle rotazioni della prima squadra e disputa la prima da titolare contro l’Opava il 10 giugno. Nella passata stagione, il centrocampista viene utilizzato con continuità prima da Kotal e poi dal nuovo allenatore Vrba, che lo utilizza nel ruolo di interno nel suo 4-2-3-1. Nonostante una sola presenza all’attivo con l’U21, Adam si guadagna la convocazione del CT Karel Krejčí per la prima fase di Euro U21 e scende in campo contro Italia e Spagna da titolare, mentre nella seconda sfida, contro la Slovenia, subentra nella ripresa.

“Karabec è destinato a una carriera di altissimo livello. Saranno importanti i prossimi step della carriera e il lavoro allo Sparta, con cui sta lavorando molto bene per continuare a crescere” chiosa Vorlický.

Anche Havlíček è d’accordo: “Se immaginavo questo percorso? Sì, ma non così presto. Ora lavora giorno dopo giorno con grande attenzione e per lui raggiungere grandi traguardi è solo una questione di tempo”.

A Strahov conoscono bene il talento cristallino di Karabec e vogliono che il suo processo di crescita prosegua inarrestabile. Il classe 2003 si ispira a Neymar e continua a lavorare sotto gli occhi di Tomáš Rosický, sognando di ripercorrere la carriera ricca di successi del ‘Piccolo Mozart’.