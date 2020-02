Acosty riparte dalla Corea: triennale con l'Anyang

Maxwell Acosty, ex tra le altre di Fiorentina e Chievo, vola in Corea del Sud e firma un contratto fino al 2023 con l'Anyang.

Maxwell Acosty sceglie la . L'ex centrocampista di e - solo per citarne alcune - è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Anyang.

Contratto fino al 2023 per il ghanese, che aveva lasciato il nostro calcio nel 2017 trasferendosi dal ai croati del Rijeka.

Dopo due stagioni Acosty cambia ancora, volando in Asia per vestire la maglia dell'Anyang e militerà in K League 2 (il secondo campionato professionistico nazionale).

Altre squadre

I primi passi in con la Reggiana, poi le esperienze con Fiorentina, Stabia, Chievo, , Modena, Latina e appunto Crotone. Ora, a 28 anni, la Corea.