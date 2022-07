L'insolita situazione Acerbi: rottura con la Lazio, ma non ci sono offerte

Il difensore centrale è in uscita dal club biancoceleste, ma ha ancora un anno di contratto e lo stuolo delle pretendenti è piuttosto rado.

Quante cose cambiano in un solo anno. L'11 luglio del 2021 Francesco Acerbi era letteralmente sul tetto d'Europa, avendo messo le mani con l'Italia intera sugli Europei in finale contro l'Inghilterra.

Oggi il difensore centrale vede solo una grossa incognita su quello che sarà il proprio futuro. Da punto fermo del reparto arretrato e idolo della tifoseria della Lazio, Acerbi è diventato ospite indesiderato.

A favorire questo demansionamento è stata qualche dichiarazione non gradita dai supporter biancocelesti, che lo hanno scaricato senza pensarci troppo sopra. E anche il feeling con Sarri non sembra essere esploso come ci si aspettava.

Acerbi è dunque in uscita dal club capitolino, essendo ormai chiuso dagli arrivi di Casale, Gila e Romagnoli nella difesa biancoceleste.

Le offerte però sono meno di quelle che si potessero aspettare. C'è stato qualche sondaggio dell'Inter, con Simone Inzaghi che lo riabbraccerebbe volentieri dopo l'esperienza vissuta insieme alla Lazio.

Sempre da quelle parti si è palesato anche l'interesse del Monza. Ma non si è entrati nel vivo della discussione in nessuno dei due casi sopracitati.

Acerbi ha un altro anno di contratto con la Lazio, ma alla soglia dei 35 anni sembra difficile che possa restare a fare il gregario di lusso in biancoceleste.

Anzi il club si priverebbe volentieri di un ingaggio pesante dopo i tre innesti richiesti da Sarri per la retroguardia.

In un mercato molto bloccato e dove persino i parametri zero fanno fatica a trovare una sistemazione, Acerbi e il suo entourage dovranno fare del loro meglio per trovare una soluzione che accontenti tutti. Soprattutto il calciatore.