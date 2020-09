Accordo Liverpool-Bayern per Thiago: 22 milioni più bonus

Intesa raggiunta tra Liverpool e Bayern Monaco per Thiago Alcantara: ai bavaresi 22 milioni che con i bonus potrebbero salire a 30.

Thiago Alcantara sta per lasciare il : il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 non è mai stato nei suoi piani, in mente solo l'idea di cambiare aria per dare inizio ad una nuova fase della sua carriera.

Fase che, a meno di ribaltoni, si svilupperà in : come appreso da Goal, il ha raggiunto l'accordo con i bavaresi che riceveranno 20 milioni di sterline, pari a 22 milioni di euro. Cifra che con i bonus potrebbe salire a 30 milioni di euro.

Somma elevata per un giocatore entrato nell'ultimo anno di contratto, ma più che consona se prendiamo in esame le sue qualità che lo rendono uno dei migliori a livello europeo. Per lo spagnolo è pronto un contratto quadriennale e la maglia numero 6 lasciata libera da Lovren, volato in allo .

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

L'acquisto di Thiago Alcantara è scollegato dalla posizione sul mercato di Georginio Wijnaldum, richiestissimo dal di Ronald Koeman che vorrebbe una forte anima olandese per la sua squadra.

Che il Liverpool sia ad un passo dall'ex blaugrana lo testimoniano anche le parole di Jürgen Klopp risalenti allo scorso 11 settembre: l'allenatore dei 'Reds' non ha mai smentito l'esistenza di una trattativa.