Abraham come Montella e Batistuta: 21 goal al primo anno di Roma

Doveva essere una partita speciale l'occasione migliore per festeggiare un traguardo altrettanto speciale: Tammy Abraham ha scelto il modo più suggestivo, ossia un goal al 90', per raggiungere Gabriel Batistuta e Vincenzo Montella in una particolare classifica.

Il bomber inglese, con la zampata che ha spedito la Roma ai quarti di Conference League contro il Vitesse, è giunto a quota 21 reti nell'annata d'esordio in maglia giallorossa: prima d'ora c'erano riusciti soltanto l'Aeroplanino e 'Batigol'.

L'articolo prosegue qui sotto

Entrambi si fermarono proprio a 21 rispettivamente nelle stagioni 1999/2000 e 2000/2001, quest'ultima coincisa con la vittoria del terzo, e finora ultimo, Scudetto della 'Lupa'.

Abraham ha dunque ancora qualche partita per migliorarsi e, di conseguenza, scrivere il suo nome a caratteri cubitali nella storia di un club che ha creduto in lui fin dal principio, sborsando 40 milioni nelle casse del Chelsea la scorsa estate per trovare un degno erede di Dzeko.

Abraham non sta facendo affatto rimpiangere il bosniaco, tutt'altro: è lui il volto-copertina di questa Roma, sempre più dipendente da un giocatore che ha dimostrato di essersi adattato alla grande ad un calcio diverso da quello d'Oltremanica.