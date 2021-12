Abraham, problema alla caviglia: sostituito, condizioni da valutare

Non si è chiuso con i tre punti il 2021 della Roma. Il pari contro la Sampdoria tiene i giallorossi sulla scia europea, senza però sfruttare il pari dell'Atalanta. Oltre il risultato non soddisfacente rimediato all'Olimpico nell'ultima sfida dell'anno, anche l'infortunio di Tammy Abraham con cui fare i conti.

L'inglese, infatti, è stato sostituito dopo pochi secondi della ripresa, per un problema alla caviglia. Grande frustrazione in panchina per Abraham, pronto a sfogarla con un pugno sulla panchina giallorossa. Già nel primo tempo l'ex Chelsea aveva accusato un fastidio, riuscendo però a rientrare in campo.

Fuori per far spazio ad Afena-Gyan al 46esimo minuto, nella prima frazione Abraham aveva fatto sudare freddo Mourinho, visibilmente dolorante per un colpo alla caviglia subito, che lo ha portato tra l'altro a rotolare contro l'arbitro Giacomelli, per un siparietto tragi-comico post contrasto con Colley.

Escludendo la gara contro l'Inter saltata causa somma di ammonizioni e conseguente diffida, Abraham ha giocato tutte le sfide della Roma in questa stagione. Ora il suo infortunio alla caviglia verrà valutato con gli esami di routine, così da capire l'entità dell'infortunio occorso.

In favore della Roma c'è ovviamente la sosta natalizia, che permetterà ad Abraham, in caso di lieve infortunio, di recuperare con calma; i giallorossi, nello specifico, torneranno in campo come il resto della Serie A il 6 gennaio, per confrontarsi con il Milan.

Gennaio inizierà in maniera devastante per la Roma, considerando che in pochi giorni i capitolini avranno di fronte prima il Milan e dunque, il 9, la Juventus. Per questo motivo gli esami a cui si sottoporrà Abraham saranno fondamentali per il cammino giallorosso nel 2022.

Già a ottobre Abraham aveva preoccupato la Roma, subendo una forte contusione alla caviglia destra: era comunque riuscito a recuperare a sorpresa per la gara contro la Juventus. Ora, nuovamente i bianconeri a inizio 2022: l'inglese, la società giallorossa e i suoi tifosi aspettano buone nuove.