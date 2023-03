Abraham escluso dai titolari, Dybala sostituito all'intervallo: derby amaro

Per Abraham e Dybala un Lazio-Roma senza lasciare il segno: l'inglese gioca metà ripresa, la Joya viene 'sacrificata' dopo il rosso ad Ibanez.

Tammy Abraham e Paulo Dybala, con la maglia della Roma, di serate migliori rispetto a quella del derby ne hanno vissute eccome. Sconfitti dalla Lazio e punte di diamante giallorosse che non hanno lasciato il segno: all'Olimpico, l'inglese e l'argentino hanno masticato doppiamente amaro.

Partiamo da Abraham, escluso dall'11 titolare scelto dallo squalificato Mourinho in favore di Belotti: una scelta 'pesante', che fa il paio con le panchine iniziali dell'ex Chelsea in Real Sociedad-Roma di Europa League e Roma-Juventus di due settimane fa.

Il brutto infortunio all'occhio rimediato col Verona non ha consegnato a Mou il miglior Abraham possibile per affrontare il tour de force campionato/coppe della Roma, ma è pur vero che il britannico per il derby era abile ed arruolabile ed invece è subentrato soltanto al 67' - con la squadra in 10, è bene ricordarlo - senza riuscire a cambiare l'inerzia di un match complicatissimo.

Getty

Getty

E Dybala? Gioiello della Lupa e tra i protagonisti più attesi alla vigilia, la Joya è apparsa sbiadita e - dopo l'espulsione di Ibanez - è diventata la pedina 'sacrificata' da Mourinho per ritrovare equilibrio tattico: all'intervallo l'albiceleste è rimasto negli spogliatoi, concludendo in largo anticipo il suo Lazio-Roma.

Una domenica da archiviare in fretta per entrambi così come per tutta la squadra giallorossa, ancora in piena lotta per un posto Champions e con i quarti di Europa League all'orizzonte. Un calendario fittissimo dove l'importanza di Abraham e Dybala, in questo rush finale, sarà fondamentale.