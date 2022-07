Abraham accoglie Dybala: "A Roma possono esserci due re"

La punta inglese non si accontenta: "Racconterei una bugia se dicessi che non miro a vincere lo Scudetto. Mai pentito di aver scelto la Roma".

A Roma, sponda giallorossa, si respira un'aria nuova, elettrica e ben augurante: il mercato in entrata sta contribuendo ad alimentare i sogni e le speranze del tifo, con l'acquisto di Paulo Dybala a mobilitare migliaia di appassionati per una presentazione all'Eur da far venire la pelle d'oca.

Un evento che ha colpito parecchio anche Tammy Abraham, felice dello sbarco nella Capitale della 'Joya': al 'Corriere dello Sport', l'inglese non ha nascosto la soddisfazione di poter condividere il campo con l'ex Juventus, operazione di alto profilo che certifica le ambizioni romaniste di tornare grandi.

"Confermo, a Paulo ho anche mandato un messaggio perché non mi aspettavo una cosa del genere. Davvero incredibile. Adesso aggiungo: è un privilegio per noi avere in squadra un giocatore di questo livello. Significa molto per i tifosi e significa moltissimo per noi, che stiamo costruendo un progetto tecnico di alto profilo".

Nessuna gelosia tra i due: una corona per ognuno e passa la paura.

"Ma no. Possono esserci due re, right?".

Tornare in Champions è l'obiettivo principale, ma lo Scudetto solletica e non poco la mente di Abraham.

"Naturalmente. Vogliamo fare meglio della scorsa stagione e tornare tra le prime quattro. Dev’essere un obiettivo".

"E’ giusto che i tifosi sognino. Quanto a me, se dicessi che non punto a conquistare lo scudetto racconterei una bugia... Lo voglio io, lo vuole la squadra. Ma per farlo, occorre che tutti mettiamo sul campo il massimo delle nostre potenzialità. Poi faremo i conti: ho vinto l’anno scorso, come speravo, e voglio continuare a vincere".

Nessun pentimento riguardo la scelta di trasferirsi in Italia per lasciare la sua patria, l'Inghilterra.

"Mai, nemmeno per un secondo. Scegliere la Roma è stata una delle decisioni più giuste che abbia preso in vita mia".