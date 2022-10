A gennaio acquisto top, ora dimenticato da Gasperini Boga è finito nel tunnel

A gennaio è arrivato come colpo importante nel mercato dell'Atalanta: meno di un anno dopo l'esterno offensivo è un corpo estraneo per Gasperini.

Che cosa è successo a Jeremy Boga? L'ivoriano oramai sembra essere scomparso dai radar di Gasperini e dell'Atalanta.

Una parabola discendente particolare quella dell'esterno offensivo, arrivato a Zingonia lo scorso gennaio dal Sassuolo per ben 22 milioni di euro. Un acquisto top per il calciomercato invernale e l'idea, da parte della dirigenza nerazzurra, di aver messo in rosa un elemento cruciale per le fortune del sistema di gioco del Gasp.

Meno di un anno dopo però, tutte le promesse e le belle intenzioni sono state sconfessate. Boga ha trovato pochissimo spazio, faticando più del dovuto a inserirsi nello scacchiere tattico dell'Atalanta.

A sua parziale discolpa, va detto che Gasperini dopo il suo arrivo ha cambiato sistema di gioco passando dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1. Una variazione che ha penalizzato l'esterno, così come l'arrivo in rosa in estate di Ademola Lookman dal Leicester.

L'anglo-nigeriano ha saputo calarsi alla perfezione in Serie A, facendo retrocedere ancora di più nelle gerarchie Boga.

Gasperini ha provato in passato a spiegare le difficoltà di Boga, asserendo che molto è dipeso dal costo del suo cartellino.

"Il problema di Boga è il costo. Fosse costato quanto l'ha pagato il Sassuolo, tutti saremmo contenti. È stato pagato come un campione decisivo ma al momento è un giocatore individuale e basta. Ma è giovane, imparerà".

In questa stagione l'ivoriano però ha totalizzato appena 3 presenze per un totale di 48 minuti. Praticamente un tempo di gioco più recupero.

E anche il Gasp sembra aver cambiato il suo punto di vista su di lui, esprimendosi in questi termini alla vigilia di Roma-Atalanta.

"Dipende da lui, quando ci saranno delle prestazioni adeguate a quello che richiede la squadra ci sarà più spazio".

Una bocciatura vera e propria e che al momento lascia poco spazio all'immaginazione e alla possibilità che le cose da qui a breve potranno cambiare.

A gennaio, l'Atalanta e Boga faranno le proprie valutazioni. Ma certo è che quei 22 milioni peseranno anche in sede di mercato.