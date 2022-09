Tutto quello che c'è da sapere sulla chiusura del calciomercato in terra inglese: i club di Serie A possono cedere ancora per poco tempo.

In fretta e furia per chiudere le ultime trattative di calciomercato in entrata e uscita e affrontare così la stagione 2022/2023 fino alla prossima finestra di trattative in programma a gennaio 2023. Stop al mercato in Serie A alle 20:00, ma non all'estero.

Le trattative in entrata e uscita fuori dall'Italia, infatti, proseguono ancora per qualche ora, come di consueto. Le squadre di Serie A non potranno più acquistare dal campionato inglese, mantenendo però la possibilità di effettuare cessioni verso la Premier League.

INGHILTERRA, A CHE ORA CHIUDE IL MERCATO?

Alle 11 in Inghilterra, dunque mezzanotte in Italia. Le squadre di Serie A che intendono cedere qualche giocatore in Premier League, dunque, potranno effettuare l'operazione fino alle 23:59 del primo settembre: dal due del mese, finestra di calciomercato chiusa.

INGHILTERRA, GLI ACQUISTI DELL'ULTIMO GIORNO