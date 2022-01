A Bola - Leao dovrà risarcire 16,5 milioni allo Sporting Lisbona

Si tratta di un periodo altalenante per Rafael Leao: ha trovato continuità e ottime prestazioni in campo, con il Milan di Stefano Pioli, ma fuori dal rettangolo verde deve fare i conti con una grana non da poco.

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese "A Bola", l'attaccante rossonero sarebbe stato condannato a pagare 16,5 milioni di euro a titolo di risarcimento per la risoluzione illegittima del rapporto di lavoro con lo Sporting Lisbona.

I fatti risalgono alla fine della stagione 2018/19, quando Leao si era liberato dallo Sporting insieme a diversi compagni dopo l'aggressione da parte dei tifosi del club al centro sportivo, causata dalla mancata qualificazione in Champions League.

Leao si era poi trasferito al Lille, una stagione prima di firmare con il Milan: nel gennaio del 2020 il Tribunale Arbitrale dello Sport aveva emesso una prima sentenza di condanna in primo grado, a cui è seguito il ricorso del giocatore portoghese.

Secondo "A Bola", la Corte d'Appello avrebbe respinto il reclamo di Rafael Leao, confermando la sentenza.