Il Nottingham Forest vuole Ibañez: offerta da 25 milioni alla Roma

Secondo Fabrizio Romano, il club inglese si è lanciato all'assalto del centrale brasiliano della Roma, presentando un'offerta cospicua per averlo.

La Roma, sempre alla caccia di un attaccante, ma alle prese con una mancanza di fondi per finanziare determinate operazioni, potrebbe ricevere un insperato aiuto dall'Inghilterra.

Da Nottingham più precisamente.

Il Forest starebbe infatti pressando i giallorossi per avere Roger Ibañez.

Secondo Fabrizio Romano, gli inglesi, freschi di salvezza in Premier, avrebbero presentato un'offerta ufficiale alla Roma da ben 25 milioni di euro per avere il centrale brasiliano, che lo scorso anno ha anche ottenuto la prima convocazione in nazionale.

La Roma, che ha ottenuto un nuovo prestito di Llorente e che ha preso a zero N'Dicka, starebbe valutando seriamente la cessione, perché l'immissione di cifre importanti permetterebbe di sbloccare alcune trattative, a cominciare da quella per Marcos Leonardo.

Proprio oggi Paulo Roberto Falcao, ex gloria della Roma, ora dirigente del Santos, aveva spento la trattativa per il giovane attaccante, proprio perché i giallorossi hanno offerto una cifra non adatta. Cifra che potrebbe essere ritoccata verso l'alto se Ibañez fosse ceduto al Nottingham Forest.