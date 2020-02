61 goal in 23 partite per l'Atalanta: non succedeva dal 1959/60

Atalanta super prolifica con 61 reti dopo 23 gare di campionato: l'ultima volta che una squadra segnò così tanto risale alla stagione 1959/60.

Quarto posto agguantato per l' che approfitta dell'ennesimo scivolone della per balzare all'ultimo posto utile per la qualificazione in : battuta in rimonta grazie alle reti di Zapata e Malinovskyi, arrivate dopo l'iniziale vantaggio di Chiesa.

Altri due goal per la 'Dea' che sale così a quota 61 in campionato: nessuno come i bergamaschi che si attestano su livelli elevatissimi in quanto a prolificità, che non si vedevano addirittura da 60 anni.

61 - Prima dell'Atalanta in questo campionato, l’ultima squadra a segnare almeno 61 gol dopo 23 partite di era stata la nel 1959/60 (61). Incontenibile. #FiorentinaAtalanta — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 8, 2020

L'ultima volta che una squadra riuscì a segnare lo stesso numero di reti a questo punto del torneo risale alla stagione 1959/60: allora fu la Juventus a mettersi in evidenza per una spiccata abilità in zona offensiva, aggiudicandosi poi la vittoria finale chiudendo a 92 goal in 34 partite.

Considerato che alla fine della Serie A mancano ancora quindici giornate, se l'Atalanta riuscisse a mantenere questa media realizzativa taglierebbe il traguardo delle 100 marcature: prima, però, bisognerà confermare la partecipazione alla coppa più importante di tutte e, se il buongiorno si vede dal mattino, allora i nerazzurri possono essere più che ottimisti per il raggiungimento dell'obiettivo.