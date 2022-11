I 26 convocati dell'Argentina per i Mondiali: c'è Dybala, escluso Angel Correa

Paulo Dybala ce l'ha fatta: è tra i 26 convocati di Scaloni per Qatar 2022. Presenti anche Joaquin Correa e Di Maria, escluso Angel Correa.

Anche l'Argentina ha reso noti i nomi dei 26 convocati per Qatar 2022: alla fine il c.t. Scaloni ha deciso di puntare su Paulo Dybala, assente da un mese a questa parte per una lesione al retto femorale sinistro, smaltita proprio in queste ultime ore col ritorno agli allenamenti in gruppo agli ordini di José Mourinho.

#Qatar2022 El sueño ya comenzó 💪



Ésta es la lista de futbolistas que defenderán la camiseta de la Selección Argentina 🇦🇷#TodosJuntos pic.twitter.com/jwJ3hbzvf0 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 11, 2022

La 'Joya' fa parte del roster relativo agli attaccanti dell'Albiceleste, così come Angel Di Maria e Joaquin Correa. Nulla da fare invece per l'altro Correa, Angel, escluso dalla fatidica lista assieme all'atalantino Musso. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Villarreal);

Difensori: Gonzalo Montiel (Siviglia), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Juan Foyth (Villarreal), German Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Otamendi (Benfica), Marcos Acuña (Siviglia), Nicolas Tagliafico (Lione);

Centrocampisti: Guido Rodriguez (Betis), Leandro Paredes (Juventus), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Enzo Fernandez (Benfica), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alejandro Gomez (Siviglia), Alexis MacAllister (Brighton);

Attaccanti: Lionel Messi (PSG), Paulo Dybala (Roma), Angel Di Maria (Juventus), Nico Gonzalez (Fiorentina), Joaquin Correa (Inter), Lautaro Martinez (Inter), Julian Alvarez (Manchester City).

L'Argentina, inserita nel Gruppo C con Messico, Polonia e Arabia Saudita, farà il suo esordio nella competizione martedì 22 contro i 'Figli del Deserto'.