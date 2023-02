2023 da sogno per Damjanovic: 8 goal in 4 gare, uno ogni 40'

Il bomber del Kitchee è il miglior marcatore in questo 2023 con un goal ogni 40' disputati: meglio anche di Victor Osimhen.

A quota otto goal nella classifica dei migliori marcatori in questo primo scorcio di 2023 ci sono ben quattro giocatori tra cui Victor Osimhen, assoluto protagonista in Serie A con la maglia del Napoli: il nigeriano, però, non può vantare la stessa media minuti giocati/reti realizzate di Dejan Damjanovic.

Il montenegrino classe 1981 (compirà 42 anni il prossimo 27 luglio) sta letteralmente impressionando nel massimo campionato di Hong Kong dominato dal suo Kitchee: 30 punti conquistati in undici partite, ruolino corredato da ben cinquantanove goal fatti e soltanto due subiti.

Un contesto decisamente florido per Damjanovic, che di quei cinquantanove sigilli ne ha messi personalmente a referto tredici, di cui otto negli ultimi quattro incontri disputati nel 2023. Una media stratosferica di una marcatura ogni 40 minuti giocati, che lo proietta al primo posto in questa speciale classifica davanti a Ronaldo Cordoba e a Osimhen.

Stesso numero di goal per il nigeriano, che però vanta una media leggermente inferiore di uno ogni 74', avendoli messi a segno in sette partite.

Chiaramente si tratta di dati che vanno pesati (il livello della Serie A è decisamente superiore a quello della Premier League di Hong Kong), ma i freddi numeri finora danno ragione a Damjanovic, bomber di razza da quando nel 2007 ha deciso di spostare le coordinate della propria carriera in Asia.

Oltre un decennio trascorso tra Corea del Sud, Cina e ora Hong Kong, dove è un idolo incontrastato delle folle: nonostante un'età non più giovanissima che però, in un caso come questo, è solo un mero dettaglio.