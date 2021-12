2021 da record per Vlahovic: 32 reti in Serie A, Ronaldo a un passo

Ha vissuto un'estate incerta, a metà tra la permanenza e il desiderio di cambiare aria, avvalorato dalla volontà di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023: Dusan Vlahovic non ha però risentito delle turbolenze extra-campo, ergendosi a leader della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Sono già 15 le reti del serbo in campionato, dato che per ora gli consente di guidare la classifica marcatori in solitaria: secondo quanto riportato da 'Opta', è il terzo giocatore più giovane a raggiungere tale traguardo in 17 partite dal 1958/59, dai tempi di Angelillo e Altafini.

Ma il numero che fa più impressione è un altro: con la doppietta rifilata alla Salernitana sono diventate 32 le marcature siglate in Serie A in un singolo anno solare, una in più rispetto alle 32 di Luca Toni (2005) e una in meno delle 33 di Cristiano Ronaldo (2020). Considerato che mancano ancora due partite prima del 2022, il sorpasso al portoghese è più che possibile.

Inoltre l'ex Partizan è il primo giocatore della Fiorentina a trovare il goal per cinque presenze consecutive di Serie A da Alberto Gilardino nel 2008.

Uno score eccellente quello di Vlahovic, che viaggia ad una media realizzativa impressionante: in Europa il solo Robert Lewandowski ha fatto meglio nel 2021. Numeri da campione fatto e finito.