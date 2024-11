Zurkowski, l'infortunio non è ancora alle spalle e il rientro è un giallo: quando torna in campo il polacco dell'Empoli

L'ex spezzino ha giocato per l'ultima volta nel finale dello scorso campionato, poi non si è più visto: cosa sta succedendo e quando torna.

Presenze in questa stagione: ancora zero. Szymon Zurkowski, dopo aver contribuito alla salvezza dell'Empoli all'ultima giornata dello scorso campionato, da agosto a oggi non ha messo piede nemmeno per un minuto in campo.

Colpa di un infortunio a una caviglia che sta richiedendo più tempo del previsto per poter essere sanato. E che ha dunque privato Roberto D'Aversa di un giocatore potenzialmente prezioso tra il centrocampo e la trequarti della formazione toscana.

Ma quando tornerà in campo Zurkowski, a completare finalmente un recupero che nel corso delle settimane si è tinto di giallo? Le ultime sul suo infortunio e la data del possibile rientro.