Zitto zitto Bonny è il giocatore che contribuisce di più ai goal. Nell'intera Serie A

Dopo un lungo inseguimento cominciato in estate, l'Inter si ritrova per la prima volta in testa al campionato. Battuta la Lazio, la formazione di Chivu saluta l'undicesimo turno al primo posto in condivisione con la Roma, sette mesi dopo l'ultima volta in vetta. Un successo per 2-0 che porta le firme di Lautaro, nuovamente in rete dopo un mini-periodo senza goal in campionato, e Bonny, che zitto zitto è diventato uno dei giocatori più decisivi di Serie A.
Dati alla mano, infatti, l'ex Parma è il giocatore che contribuisce di più al goal nel'intero campionato 2025/2026, non solo tra i nerazzurri. La particolarità è che Bonny non è affatto un titolare, ma ogni qual volta viene chiamato in causa dalla panchina o è scelto dal primo minuto per turnover o necessità risponde presente, con una buona media realizzativa e la capacità di farsi trovare pronto anche in termini di assist.
Nel corso delle ultime settimane Bonny è riuscito ad allontanare i dubbi di migliaia di tifosi nerazzurri che non vedevano in lui un rinforzo "da Inter" dopo il periodo al Parma: in maniera silenziosa il francese sta rispondendo presente.