Zitto zitto Bonny è il giocatore che contribuisce di più ai goal. Nell'intera Serie A

Bonny ha segnato all'esordio in maglia Inter contro il Torino, per poi giocare pochi minuti nelle partite successive. Non appena ha avuto modo di giocare titolare ha mostrato come sia in grado di essere da Inter, più di un vice Thuram.

Gli assist e i goal dalla Cremonese alla Lazio sono arrivati tutti da titolare, segno di come per Bonny non abbia certo paura della pressione. Il francese ha appena compiuto 22 anni ma sembra un veterano, si muove come se giocasse in Serie A e nell'Inter al fianco di Lautaro da un decennio.

Lo scorso anno segnò sei reti e quattro assist nell'intero torneo, ora è già a otto complessivi in due mesi. Ha capito perfettamente le idee di Chivu, dove posizionarsi, come trovare i compagni e farsi trovare.